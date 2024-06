Venti anni di Monteneroazzurra: la festa col campione del mondo Marco Materazzi

MONTENERO DI BISACCIA. Il campione del mondo Marco Materazzi in Molise ospite d’onore per i 20 anni dell’interclub Monteneroazzurra. Una serata ricca di emozioni in cui il numero 23 più famoso della storia nerazzurra non si è risparmiato ai circa 140 tifosi molisani e abruzzesi presenti provenienti oltre che da Montenero anche da Termoli, Tavenna, Palata, Colletorto, San Martino in Pensilis, Isernia, Agnone, Frosolone, San Salvo, Vasto, Montesilvano e dalla provincia dell’Aquila.

“Organizzazione eccellente, serata fantastica per contenuti e calore umano. Memorabile. La migliore serata a cui abbiamo partecipato” le parole di Massimiliano De Sanctis, presidente Inter club di Goriano Sicoli, in provincia dell’AQ. Il Campione è entrato in sala tra gli applausi dei presenti e sulle note dell’inno “Pazza Inter amala”. Marco Materazzi ha ringraziato tutti i presenti, dicendosi orgoglioso di essere salito sul tetto del mondo vestendo la maglia dei campioni d’Italia e, ha aggiunto, pur non nascendo interista, di sentirsi molto più nerazzurro di tanti.

Alla domanda se ci fosse un suo erede nel panorama calcistico di oggi, il campione risponde senza indugi “Bastoni è sicuramente il mio erede naturale, complimentandosi subito dopo con Barella che, attualmente, nell’Inter guidata da Simone Inzaghi indossa il numero 23”. Nel corso della serata, accompagnata da ottimo cibo, Materazzi si è concesso per una foto con tutti i tavoli, non è mancata la lotteria che ha premiato 15 fortunati tifosi che hanno potuto fare una foto singola con il campione e inoltre, per 5 di loro anche un pallone e 2 magliette rigorosamente autografate.

Forte la commozione del giovane presidente del club, Mariano D’Aulerio che unitamente al presidente onorario Gianni Tenaglia, ha ringraziato tutti i presenti per la riuscita dell’evento. Per finire torta e spumante per brindare ai futuri successi della squadra.

