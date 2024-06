S'infiamma il mercato giallorosso: il Termoli calcio 1920 ingaggia Vincenzo Barone

TERMOLI. Così come avevamo anticipato nei giorni scorsi su Termolionline, ecco la conferma da parte della società giallorossa. Il mercato del Termoli calcio 1920 si infiamma con l’ingaggio di Vincenzo Barone per la prossima stagione sportiva.

La società si è assicurata la prossima stagione, le prestazioni del calciatore formatosi nel settore giovanile del Napoli, ha militato anche in piazze importanti di Serie C come il Taranto FC e Serie D come Mantova, Legnago, con cui ha vinto il campionato di Serie D, ma anche con Gladiator, Angri e Gelbison solo in ordine di tempo.

L’attaccante, vanta all’incirca 250 presenze nei campionati interregionali con quasi 80 reti all’attivo, può ricoprire più ruoli della fase offensiva; nel corso della sua carriera si è dimostrato non solo finalizzatore, ma anche uomo a servizio della squadra capace di assistere e supportare i compagni di reparto; un uomo dunque, che non ha timore di lottare contro le difese arcigne del Girone F di Serie D.

La società dà il benvenuto a Vincenzo facendogli anche un grande in bocca al lupo per la stagione sportiva 2024/2025 ricca di gol e soddisfazioni.

Giallorossi work in progress…