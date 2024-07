Francesco Allegretti confermato in rosa dal Termoli calcio 1920

TERMOLI. Una conferma dopo l'altra per il Termoli calcio 1920.

Il club annuncia la riconferma di Francesco Allegretti per la prossima stagione 2024/2025.

Il calciatore, classe 2006, seppur giovanissimo, ha già calcato i campi di categoria potendo annoverare alcune presenze in Serie D nel suo personale curriculum; di piede destro, viene impiegato come esterno basso di difesa, con margini di miglioramento molo elevati dati anche dalle notevoli qualità possedute.

La società procede spedita per la formazione della rosa per la prossima stagione, ove accanto ai calciatori “noti” alla piazza termolese, verranno affiancati ulteriori innesti importanti in modo da rendere la compagine Giallorossa sempre robusta e competitiva.