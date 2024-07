Centrocampista dalla buona tecnica, il Termoli calcio ingaggia Simone Del Prete

TERMOLI. Il club giallorosso annuncia l’ingaggio di Simone Del Prete come nuovo calciatore per la prossima stagione sportiva 2024/2025.

Strappato alla concorrenza, suo il ruolo da centrocampista centrale con tanta qualità tecnica, di piede destro naturale ma in grado di giocate con entrambi i piedi; ultima impresa è stata la promozione in Serie D con il Pompei delle scorse settimane, anche se l’atleta, proveniente dal settore giovanile della Casertana, può vantare più di 100 presenze in Serie D con Turris, Giugliano, Formia, Aversa ecc. che fanno di lui un veterano.

Il calciatore arriva a Termoli con un solido bagaglio calcistico, ma anche con molte aspettative e tanta frenesia di dimostrare le sue qualità e la sua voglia di vincere con i nostri colori.La società fa un grandissimo in bocca al lupo a Simone augurandogli e augurandoci i migliori auspici per la prossima stagione di Serie D 2024/2025.