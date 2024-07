A buon fine l'iscrizione del Termoli calcio 1920 in Serie D

TERMOLI. Iscrizione a buon fine al campionato di Serie D, il terzo consecutivo, per il Calcio Termoli 1920.

«La società è orgogliosa di annunciare che sono stati completati tutti gli adempimenti amministrativi ed economici relativi alla richiesta di iscrizione del club termolese per la prossima stagione sportiva 2024/2025.

La nave giallorossa è ancorata al porto di Termoli e si lavora per rinforzare e migliorare il suo equipaggio in vista della partenza imminente nel prossimo viaggio in Serie D».