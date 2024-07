Daniele Mariani approda al Termoli calcio 1920

TERMOLI. Il mercato termolese continua con un altro grande colpo: Daniele Mariani sarà a disposizione di Mister Carnevale per la prossima stagione di Serie D 2024/2025.

Il calciatore, classe 2001, si lega alla società termolese con un biennale e può vantare un curriculum importante iniziando in Serie D con il Real Aversa, da protagonista assoluto nel girone I e nel girone H tanto da fargli valere una chiamata tra i professionisti del Fidelis Andria in Serie C, a cui segue anche un’esperienza in Premier League di Malta tra le fila del Birkirkara; di ruolo difensore di piede sinistro, dotato di grandi qualità sia tecniche che atletiche.

La società dà il benvenuto al nuovo acquisto Giallorosso: con l’augurio di raggiungere insieme traguardi importanti.