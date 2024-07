Al via la partnership tra il Responsible e il Campobasso Calcio

CAMPOBASSO. È convocata per venerdì 19 luglio 2024 alle ore 11.15 nell'Aula Crucitti del Responsible Research Hospital in Largo Agostino Gemelli, n.1 a Campobasso, una conferenza stampa in cui il Presidente del Responsible Research Hospital, Stefano Petracca, ed il Presidente del Campobasso Football Club, Matt Rizzetta, sottoscriveranno un accordo di collaborazione, finalizzato a promuovere la salute degli atleti del Campobasso calcio, attraverso dei “percorsi salute personalizzati”, anche di carattere riabilitativo, elaborati da un’équipe multidisciplinare, in relazione alle specifiche esigenze dei calciatori.

Il Responsible Research Hospital ed i Centri Responsible Clinic | San Stefar Molise, particolarmente sensibili al tema della medicina e riabilitazione sportiva, offriranno le proprie competenze al servizio del club rossoblù, anche per favorire la prevenzione di qualsiasi tipo di infortunio, nell’ottica di tutelare a 360 gradi la salute degli atleti.

I dettagli del progetto verranno resi noti nel corso della conferenza stampa.