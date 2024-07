In giallorosso il portiere classe 2005 Pasquale Allocca, proviene dalla Salernitana

TERMOLI. Grande colpo tra i pali giallorossi con l’ingaggio di Pasquale Allocca, per la prossima stagione 2024/2025.

Il giovanissimo portiere, classe 2005, proviene da 5 anni nel settore giovanile della Salernitana dove è riuscito a mettersi in mostra tanto da meritarsi stabilmente la prima squadra collezionando ben 16 presenze in panchina della Salernitana 1919 in Serie A nella stagione 2023/2024 sotto la guida iniziale di Paulo Sousa, per poi passare sotto l’occhio di Pippo Inzaghi, Liverani e Colantuono; dalla massima serie il calciatore porta con se un bagaglio tecnico notevole e la voglia di fare esperienza mettendosi in gioco a Termoli.

Oltre alla presenza fisica, coi i suoi 1,86 cm di altezza, il calciatore è il prototipo del portiere moderno, bravo sia tra i pali che con i piedi in fase di costruzione del gioco.

Il mercato termolese procede spedito anche grazie a un’importante attività di scouting e crescita con l’intento di formare una squadra che abbia il giusto equilibrio tra calciatori giovani e calciatori esperti per poter potenziare al massimo il progetto Giallorosso.