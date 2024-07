Michael Piccioni: una punta centrale giovane per il Termoli calcio 1920

TERMOLI. Arrivi senza soluzione di continuità in casa giallorossa.

Il Termoli calcio 1920 è lieto di annunciare che Michael Piccioni sarà un nuovo calciatore del Termoli per la prossima stagione di serie D 2024/2025.

Il calciatore abruzzese, punta centrale classe 2005, è cresciuto nel settore giovanile del Pineto Calcio, ha fatto l’esordio in prima squadra nella stagione 2022/2023, anno in cui la squadra si è laureata campione di serie D girone F collezionando 3 presenze; nella stagione scorsa è stato in forza in al Giulianova Calcio, nel campionato di Eccellenza Abruzzese, mettendo a segno ben 9 reti e sfiorando la promozione in Serie D a causa della sconfitta della squadra abruzzese nelle semifinali dei play-off nazionali contro il Terranova Traiana.

L’attaccante si lega alla società termolese con due anni di contratto, mostrando un interesse importante per il progetto di crescita giallorosso; la società dà il benvenuto al nuovo acquisto augurandogli fortuna e gol nel prossimo futuro.