«Ritiro e allenamento del Termoli calcio nell'Alto Casertano, in attesa delle novità su stadio e campo»

TERMOLI. Allo scopo di fare massima trasparenza su alcuni rumors che si sono sovrapposti in ordine a delicate questioni, la Società sente il dovere di intervenire con il presente comunicato chiarendo in primis la situazione, aggiornando e rassicurando così tutti i sostenitori Termolesi.

Il ritiro della FCD Calcio Termoli 1920 verrà svolto dal 23 luglio al 4 agosto 2024 nel territorio Alto Casertano in un villaggio diffuso costituito da diversi comuni limitrofi (precisamente varie sedi quali Vairano Patenora, Marzano Appio, Vairano Scalo e Pietramelara).

Al termine della preparazione atletica, le sedute di allenamento si terranno nel medesimo luogo, in attesa che l’Amministrazione Comunale di Termoli e la Società Sportiva, lavorando in maniera congiunta e proficua, riescano a sciogliere la questione relativa al campo di allenamento, per la quale si stanno valutando diverse ipotesi.

Nessun atto di forza è stato adottato dalla scrivente, in quanto si cerca solo di sviluppare le vie praticabili per dare una stabilità e, finalmente, una casa definitiva all’FCD Calcio Termoli 1920, dove poter svolgere gli allenamenti, le attività gestionali necessarie e poter creare, organizzare e promuovere le attività dei settori giovanili per un progetto lungimirante.

Questione ulteriore è quella dello Stadio “Gino Cannarsa” il quale dovrà essere oggetto di interventi comunali diretti al rifacimento della pista di atletica, alla ristrutturazione degli spogliatoi e all’ampliamento del settore ospiti della tribuna, per i quali alla scrivente ad oggi ancora non sono state comunicate le date di inizio e fine lavori.

Riconosciamo la perfetta comunione di intenti tra la FCD Calcio Termoli 1920 e Il Comune di Termoli tesa a trovare la migliore soluzione per un eventuale svolgimento delle gare casalinghe di campionato fuori dal Cannarsa.

Siamo fiduciosi in una soluzione rapida e condivisa il quanto il Club ha bisogno della passione e del calore di tutto il popolo Giallorosso, il quale è necessario per il raggiungimento di importanti obiettivi, perché NOI SIAMO IL TERMOLI!! una realtà calcistica di cui poter andare fieri.

Noi ce la metteremo tutta… INSIEME A VOI!