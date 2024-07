Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter: Giosuele Gaverini al Termoli calcio 1920

TERMOLI. Nuovo ingaggio di rilievo nella rosa del Termoli calcio 1920: il club annuncia un acquisto di spessore, in arrivo Giosuele Gaverini per la prossima stagione sportiva 2024/2025.

Il calciatore, classe 2006, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dove scala le varie categorie fino ad arrivare all’Under 17 coronando l’ultimo anno neroazzurro come protagonista andando anche in rete in due occasioni; la stagione successiva è in forza alla Feralpisalò tra le fila della Primavera 2 sotto età.

Di ruolo centrocampista di fascia possiede grandi doti atletiche e tecniche, ma anche uno spiccato senso del gol in fase offensiva.

Il mercato giallorosso è in continuo divenire; la società fa un grandissimo in bocca al lupo al nuovo calciatore termolese con l’augurio di raggiungere grandi soddisfazioni.