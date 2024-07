Mario Corcione riconfermato in giallorosso, parte il ritiro del Termoli calcio

TERMOLI. Oggi parte la nuova stagione 2024/2025: dal 23 luglio al 4 agosto il Calcio Termoli 1920 sarà in ritiro con la formula del villaggio diffuso nell'Alto Casertano, in una cornice distesa in contatto con natura e in pieno relax; l’attività atletica sarà intervallata da match amichevoli importanti, che serviranno da test per l’imminente avvio del prossimo di Campionato di Serie D 2024/2025.

Nel ritiro montano del Termoli ci sarà perché anche lui altra conferma di spessore è quella di Mario Corcione, che vestirà la casacca Termolese anche per la prossima stagione.

Per il terzo anno a Termoli, il centrocampista con più di cento presenze in Serie D, ormai una certezza della categoria, sarà a disposizione di mister Carnevale già a partire dal ritiro precampionato del di domani 23 luglio.

La società fa un grande in bocca al lupo al calciatore per la prossima stagione 2024/25 in giallorosso.