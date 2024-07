Tra tante incognite parte la nuova stagione del Termoli Calcio 1920

TERMOLI. Tra mille incognite è cominciata oggi la nuova avventura del Termoli Calcio 1920. Appuntamento a Pietramelara per riprendere la preparazione in vista delle competizioni sportive ufficiali quali la Coppa Italia e il Campionato.

Non ancora definito in via ufficiosa il girone del torneo in quanto si aspetteranno prima iscrizioni e defezioni per poi sapere come andrà a finire. La squadra si ritroverà agli ordini di mister Massimo Carnevale e fino al 4 agosto resterà ad allenarsi sul sintetico dell’Aurora Casertano. Nello staff tecnico cambia decisamente tutto. Per quanto riguarda la società, al fianco del presidente Flaviano Montaquila ci sarà il rientro di Clemente Santonastaso, già protagonista con i giallorossi della promozione dall’Eccellenza alla Serie D e il successivo esonero a metà della stagione successiva in D. Oltre a Pino Nuozzi. Ancora da definire tutti gli altri ruoli con la posizione da definire di Giovanni Guadagnuolo, l’addio di Alessandro Santangelo passato al Matese e il possibile addio di Dario Di Giacomo. New entry annunciata in società il nuovo direttore marketing Massimo Zaccaria.

L’unica conferma infatti, dopo il mister, è quella del suo secondo Antonello Spagnuolo. New entry, invece, è quella del termolese, allenatore dei portieri, Marco Nicodemo che sostituirà Derio Gualano. C’è poi da definire il nuovo preparatore atletico ma anche in questo caso la società ha già scelto ed oggi avvierà il suo lavoro con la squadra prima dell’ufficializzazione. Da una prima lettura della squadra, il team giallorosso, almeno sulla carta, appare indebolito rispetto allo scorso anno. Iniziamo subito dalle partenze, molte delle quali illustri.

Non ci sono più, con molta probabilità, molti dei “senatori” che lo scorso anno hanno contribuito ad un finale di stagione strepitoso che ha permesso al Termoli di lasciare i bassifondi della classifica maturando così una salvezza in tutta tranquillità con una posizione di metà classifica di tutto rispetto. Tuttavia, la maggior parte di quella squadra non ci sarà alla ripresa della preparazione. Hanno lasciato i portieri Lombardo e Maresca.

Non ci sono i difensori Garzia e Iziquierdo mentre a centrocampo hanno cambiato colori Longo, Scoppa, Maiorino, Rinella, Thiaw e gli attaccanti Gabrielli, Ousfar, Esposito, Burzio ed infine Hernandez che proprio oggi è stato presentato ufficialmente sulle pagine ufficiali del Roma City.

Una squadra che, sostanzialmente, non esiste più e in fin dei conti per un budget societario che è sicuramente cambiato.

Sono invece rimasti il capitano Sicignano e gli altri difensori Caiazza, Barchi e Allegretti. A centrocampo vestiranno ancora il giallorosso Corcione, di ieri la conferma, e Colarelli quest’ultimo autentica rivelazione dello scorso anno.

Ma passiamo adesso ai nuovi che avranno il compito di sostituire tutti coloro che sono stati elencati in precedenza.

Partiamo dal portiere Pasquale Allocca (classe 2005) proveniente dalle giovanili della Salernitana. In difesa l’esterno sinistro Daniele Mariani (Classe 2001) proveniente dalla Fidelis Andria (Lega Pro) 16 presenze. In precedenza, per lui, due campionati di Serie D con l’Aversa con 36 presenze e 4 gol.

A centrocampo ecco Simone Del Prete (classe 2000) negli ultimi dette anni sempre in Serie D, proviene dal Portici ed in precedenza ha vestito le maglie di Aversa, Formia, Giuliano, Turris e Nola. Sempre sulla mediana di centrocampo arriva Giosuè Gaverini (classe 2006) cresciuto nelle giovanili dell’Inter per poi passare alla primavera del Feralpisalò.

Pietro Tribelli (classe ’98) esterno alto di destra proveniente dal Sora in D dove è sceso in campo 4 volte. In precedenza, altre sei stagioni in D con le maglie di Cassino e Matese per un totale di 169 presenze e 22 gol.

In attacco arrivano infine Vincenzo Barone (classe ’95) che proviene dall’Angri in serie D. Per lui 31 presenze e 7 gol. In precedenza una parentesi a Taranto in Lega Pro senza mai scendere in campo. Prima ancora, invece, undici stagioni in Serie D con le maglie di Gladiator, Porto Tolle, Legnago, Lentigione, Clodiense, Mantova, Marcianise, Arzanese e Vico Equense (219 presenze – 54 gol). L’attaccante Michael Piccioni (Classe 2005) proveniente dal Pineto dove in serie D ha disputato 2 partite. Infine l’attaccante Antonio Romeo (Classe 2001) proveniente dalla Puteolana in D dove ha fatto segnare 12 presenze e 1 gol. In precedenza per lui altre 7 stagioni in D con le maglie di Afragolese, Aurora Alto Casertano, Puteolana, Città S. Agata, Marsala e Troina (41 presenze e 7 gol).

È chiaro che manca ancora qualcosa, si parla di una ulteriore punta di spessore se non due. Arriverà a breve un altro portiere e forse altri under prima di chiudere il cerchio ma, ormai, il grosso è fatto. L’ambizione è di non far rimpiangere la squadra dello scorso anno cercando una salvezza da maturare il prima possibile. Tuttavia sussistono i dubbi, i primi su quando si rivedrà il Termoli in città. Sono arrivate note e incontri distensivi tra società e Comune. Tuttavia al momento c’è solo l’impegno di rivedersi a breve per cercare di pianificare le cose. Forse i giallorossi torneranno in città a ottobre mentre per la juniores pare non se ne parli proprio. Adesso però parte la nuova stagione calcistica tra luci, ombre e tanta speranza.

Tra le incognite un campo per gli allenamenti e uno stadio dove poter disputare qualche partita iniziale di campionato in quanto il Termoli potrebbe essere lontano dal Cannarsa a causa dei lavori di rifacimento della nuova pista di atletica e il restyling degli spogliatoi.