Il giovane esterno Carmine Carotenuto in forza al Real Guglionesi

TERMOLI-GUGLIONESI. Ritorna a casa il giovane Carmine Carotenuto, talentuoso calciatore che dopo il debutto in Eccellenza con l'Aurora Ururi, ha maturato esperienza in formazioni abruzzesi e lucane. Il giovane esterno, classe 2006, quest'anno vestirà la maglia neroverde del Real Guglionesi, dove è pronto a supportare i compagni di squadra e a mettersi in mostra.