Un bomber di razza per il Termoli calcio, Marco Puntoriere vicino alla firma

In rete

In rete mar 30 luglio 2024

TERMOLI. Sembrava destinato al Barletta, invece arriva a Termoli. Un top player per la categoria per il Termoli Calcio 1920 Marco Puntoriere, nato il primo agosto 1991, 33 anni tra due giorni, nativo di Reggio Calabria.

Un valore di mercato ragguardevole, il suo.

Tutto è stato fatto per farlo arrivare alla corte di Massimo Carnevale, manca solo l’ufficialità che non dovrebbe tardare ad arrivare nelle prossime ore. Quindi andato via Kilian Hernandez, dopo l’arrivo di Vincenzo Barone, il presidente Flaviano Montaquila assesta un altro colpo di quelli che lasciano il segno portando a Termoli un bomber di razza, ultima squadra di appartenenza la Palmese.

Il suo percorso tra i gironi D, G, H, I di serie D, in lega Pro gironi A, B e C.

Ha giocato in squadre importanti come il Nardò, Castrovillari, Catanzaro, Mantova, Benevento, Pro Sesto.

Nel Girone I della serie D ha giocato 143 gare e segnato 43 gol, nel girone H 75 partite 23 gol, nel girone G 55 partite con 17 gol segnati.

Ha fisicità (182 cm) e proprietà tecniche importanti, questo è sicuramente un colpo top per il Termoli calcio, in attesa della sua ufficialità che ha i suoi tempi tecnici, possiamo essere contenti perché il Termoli che sta nascendo assieme agli altri già arrivati e ai riconfermati, può senza dubbio garantire ottime soddisfazioni ai tifosi che poi sarebbero solo la continuazione di quelle che abbiamo avuto nel campionato scorso, soprattutto con quel girone di ritorno che ha avuto il ritmo e i punteggi di un campionato da promozione.