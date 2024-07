L'attacco giallorosso avrà Puntoriere, il centravanti firma col Termoli calcio 1920

TERMOLI. Come abbiamo anticipato ieri, ecco la conferma ufficiale da parte della società del patron Montaquila.

Nella giornata di oggi il club annuncia che l'attaccante di razza Marco Puntoriere vestirà la maglia Giallorossa per la prossima stagione sportiva.

Il calciatore, attaccante di razza, che compirà 33 anni domani, originario di Reggio Calabria, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter per poi proseguire la sua carriera in giro per l’Italia in squadre blasonate come Mantova, Benevento, Catanzaro, Vibonese, Castrovillari, Acireale, Celano, Cavese, Nardò, Sicula Leonzio, Sanbonifacese, Francavilla sul Sinni, Gravina, Agropoli ed altre piazze importanti, in ultima la Palmese.

Bomber esperto con più di 50 presenze in Serie C nei tre gironi e circa 300 presenze in Serie D (Gironi H, G, I) con quasi 100 gol all’attivo, porta con sé un bagaglio calcistico pesante, che di sicuro si rivelerà prezioso sia in campo che nello spogliatoio.

La società accelera sul mercato e porta in casa un grande colpo con la consapevolezza di continuare a costruire una rosa competitiva per il prossimo campionato di Serie D girone F che si annuncia più avvincente che mai.

Il Club dà il benvenuto al nuovo acquisto, augurandogli immensa fortuna per il prossimo campionato sempre più alle porte.