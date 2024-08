Termoli calcio già spigliato: indicazioni positive con l'Audace Cerignola, che vince 2-1

TERMOLI. Prima amichevole prestagionale del Termoli calcio 1920, ma nonostante la sconfitta subita nel match disputato contro l'Audace Cerignola, sono emerse indicazioni positive. Al triplice fischio finale 2-1 il punteggio per la formazione pugliese.

Positivo il debutto stagionale dei nostri ragazzi, nonostante la sconfitta nell’amichevole pre-campionato contro l’Audace Cerignola, squadra militante in Serie C. Gara molto equilibrata e di grande ritmo, sbloccata dai nostri avversari grazie ad un calcio di rigore.

L’occasione del dischetto è arrivata anche per noi, alla fine del primo tempo, ma il tiro dagli 11 metri di Barone è stato parato dal portiere avversario. Nella ripresa è arrivato il gol del pari firmato da Barchi, grazie ad una chance creata da palla inattiva. Sul finale, dopo un disimpegno sbagliato in fase di impostazione, il Cerignola è tornato in vantaggio firmando il definitivo 2-1. Tante occasioni per il pari, ma non concretizzate al meglio da parte nostra.

Ottima prova dei ragazzi giallorossi, che non hanno assolutamente sfigurato contro una squadra di categoria maggiore. Tante buone indicazioni per mister Carnevale, ma la strada è tracciata ed è quella giusta!