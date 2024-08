Il girone del Termoli calcio in serie D, sfiderà anche l'Ancona

TERMOLI. Ora è ufficiale il Girone F della serie D dove giocherà il Termoli Calcio per la stagione 2024-2025 composto da 18 squadre.

quindi scongiurato un raggruppamento con squadre in numero dispari, ma sicuramente se lo scorso anno è stato un girone equilibratissimo fino all'ultima giornata, sia in testa che in coda, quest'anno è un girone che possiamo definire di ferro è riduttivo, vedremo cosa sarà capace di fare il Termoli.

Continua intanto preparazione con la seconda amichevole contro una squadra di Serie C, la Turris, che vince 2-0.

Gara sbloccata dalla Turris dopo un quarto d’ora; raddoppio firmato pochi istanti dopo a causa di una disattenzione difensiva. Un paio di occasioni nitide anche per noi durante i primi 45 minuti, ma non concretizzate. Nel secondo tempo gara difensivamente impeccabile, con diverse occasioni per accorciare il risultato targate Barone, Puntoriere, Tribelli e Piccioni.

Un’altra prestazione positiva contro una squadra di categoria maggiore. Oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti.