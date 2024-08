Il sindaco di Santa Croce Florio non demorde: «La Turris non morirà»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. “La Turris non morirà": si esprime così il sindaco di Santa Croce di Magliano, Alberto Florio.

«Nella serata di giovedì primo agosto 2024, il presidente della Figc-Lnd Molise, Piero Di Cristinzi, mi comunicava, con grande rammarico, che la società piu’ storica del panorama calcistico molisano, la Turris, non era stata iscritta al Campionato di Eccellenza 2024-2025.

Ieri sera 2 agosto, l’assemblea pubblica convocata in Comune, è andata deserta. A questo punto, e dopo le ennesime “parole in libertà" di alcuni dirigenti della attuale compagine societaria, pubblicate sui giornali e sui social nei giorni scorsi, figlie di un’acredine che non conosce limiti e confini, generata, certamente, dai risultati delle ultime elezioni amministrative, ho deciso, insieme a tutta l’amministrazione comunale, di chiedere l’iscrizione della Turris alla prima categoria, qualora l’attuale società dovesse tirare i remi in barca (il tempo limite è lunedi 5 agosto).

Ripartire da zero, per risorgere come l’araba fenice, investendo nei ragazzi e in una scuola calcio che valorizzi i talenti e, nello stesso tempo, l’aggregazione sociale, perché il calcio, così come lo sport in generale, prima ancora che di titoli, e’ fatto di inclusione e di rispetto. Chiedo umilmente scusa ad ogni cittadino, seppur oggettivamente, la responsabilità non è in seno né all’amministrazione precedente, né all’attuale, se i lavori del campo sportivo si sono arenati, andando avanti a singhiozzo. Spero che, finalmente, possano essere superati gli ultimi intoppi tecnico/burocratici, così da poter riavere entro qualche mese, la degna cornice per la nostra amata Turris».