Stage per ragazzi dal 2005 al 2007

TERMOLI. Nelle giornate di martedì 13 e mercoledì 14 agosto 2024, la società giallorossa organizza uno stage rivolto ai ragazzi degli anni 2005, 2006 e 2007

In vista della prossima stagione calcistica in partenza, la società Difesa Grande Termoli 2016, che disputerà il campionato di Promozione, organizza uno stage calcistico dedicato ai ragazzi degli anni 2005,2006 e 2007.

L’appuntamento è per martedì 13 agosto e mercoledì 14 agosto 2024, alle ore 17:00, presso l’impianto sportivo in erba di Difesa Grande in via degli Abeti, per tutti i giovani calciatori che vogliono mettersi alla prova e che vorrebbero giocare con la maglia del Difesa Grande Termoli 2016, nel prossimo campionato di Promozione.

I giovani interessati dovranno presentarsi al campo muniti di calzature ed indumenti sportivi.

Inoltre va presentato un certificato medico. Per informazioni 348.0375093