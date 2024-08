Corazzini e Altobelli nuovo staff tecnico del Difesa Grande Termoli 2016

TERMOLI. Novità in casa giallorossa, per quanto riguarda il settore giovanile. Il Difesa Grande Termoli 2016 ha scelto per la stagione sportiva 2024/2025 Marcello Corazzini, come direttore tecnico, che sarà affiancato da Mattia Altobelli, nel ruolo di responsabile dell’area tecnica.

Mister Corazzini dopo aver guidato gli esordienti nella scorsa stagione, quest’anno sarà alla guida della prima squadra che disputerà il campionato di Promozione e avrà anche il ruolo di responsabile tecnico della scuola calcio e del settore giovanile, per contribuire con la sua esperienza, al progetto di valorizzazione dei giovani calciatori locali, che resta uno degli obiettivi principali della società Difesa Grande Termoli 2016.

Mattia Altobelli, ricoprirà invece la figura di responsabile dell’area tecnica e avrà il compito di curare i rapporti tra la società e i tesserati, con i genitori degli atleti non maggiorenni ed eventuali collaborazioni con altre società.