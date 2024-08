Esperienza, personalità, gran ritmo e tecnica: a Termoli il centrocampista Marian Galdean

TERMOLI. Prosegue l’opera di rafforzamento della rosa del Termoli calcio 1920, che militerà per il terzo anno di fila in serie D. La squadra potrà contare sull’esperto centrocampista di nazionalità romena Marian Galdean, classe 1989, che ha disputato tanti campionati in Italia.

Ha grande personalità e doti tecniche abbinate a un gran ritmo. Il suo ruolino di marcia l’ha visto scendere in campo per circa 250 partite in serie D, tra i gironi H e G, dove ha contribuito con una trentina di gol e altrettanti assist. Ma vanta anche 50 presenze in serie C, con 2 realizzazioni. Ha vinto un campionato di serie D vinto col Virtus Francavilla e giocato campionati di vertice con Taranto, Casarano, Francavilla sul Sinni, Brindisi, Matera, Arzachena, Rotonda e in ultimo Palmese, con un girone di ritorno da secondi in classifica per punti conquistati.