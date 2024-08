Tifosi già in clima campionato e sul campo prime trame di gioco giallorosse

L'allenamento congiunto allo stadio Cannarsa Termoli 1920-Montenero calcio

TERMOLI. L’attesa era notevole, dopo il periodo di preparazione trascorso nell’alto casertano, per assistere alle prime trame di gioco giallorosse.

I giocatori scesi in campo secondo i dettami tattici di mister Massimo Carnevale allo stadio Cannarsa si sono disimpegnati in una sgambatura, denominato allenamento congiunto, col Montenero calcio, che militerà nel torneo di Eccellenza.

Il Termoli finalmente torna al “Gino Cannarsa”, dove incredibilmente ha trovato ad accoglierli uno stadio e degli spalti pieni di tifosi, incredibile per il periodo sotto gli occhi degli instancabili tifosi della “Curva Marco Guida” e del presidente Montaquila.

Una squadra rinnovata quasi in toto, una vera e propria rivoluzione scandita dai tanti nuovi giocatori arrivati in campagna acquisti.

Prima della gara il patron ha ufficializzato anche il nuovo arrivo anticipato il giorno prima da Termolionline e inserito nella formazione, il romeno Marian Galdean, centrocampista con grande esperienza.

Tra riconferme e nuovi innesti si può dire che la formazione sia ormai composta.

Tifosi già in clima campionato, segno tangibile della voglia di calcio che di respira in città, cori per tutta la durata della partitella, tra canzoni da stadio per incitare la squadra, nuovi e bellissimi striscioni e il sempre vivo il ricordo dei tifosi della Curva Marco Guida che non ci sono più come l'indimenticabile Andrea Pezzella; proprio in questi giorni cade l'anniversario della sua prematura scomparsa.

Per la cronaca i giallorossi hanno vinto la partitella 2-0; al fischio d'inizio in campo c'erano capitan Sicignano, Colarelli, Barchi e Hutsol dello scorso anno, per il resto tutti nuovi, che impareremo a conoscere, come il portiere Palombo, Barone, Puntoriere per citarne alcuni.

Una questione che comunque dovrà essere risolta è quella del campo di allenamento, per la nuova stagione che tutti si augurano sia risolta per il bene di tutto l'ambiente e anche al più presto.

Galleria fotografica