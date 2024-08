Prosegue il precampionato: al Cannarsa Termoli 1920-Campobasso Primavera 7-0

TERMOLI. Altra proficua sgambatura del Termoli Calcio nel precampionato al Cannarsa contro la squadra Primavera del Campobasso.

Gara servita a mister Carnevale per aggiungere nelle gambe dei suoi ragazzi minuti in vista dell’imminente inizio della stagione agonistica.

Dopo 5 giorni di allenamento, occasione utile per vedere al centro del campo colui che sarà il regista di quella zona, il neo acquisto romeno Marian Galdean, che se mantiene le premesse (e le promesse) potrà fare la differenza.

Una vittoria agevole al Cannarsa davanti al pubblico giallorosso, terminata 7-0. Nel primo tempo Piccioni apre le danze, segnando il primo gol della sua doppietta.

Un primo tempo di alta intensità, conclusosi sul risultato di 3-0 con gol di Tribelli e il secondo di Piccioni. Nella seconda frazione tanti cambi ma la musica non cambia. Segnano Ricci e Cannavaro (figlio di Paolo ex Napoli e fratello di Fabio), c’è gloria anche per Anas autore di una convincente doppietta.

Tante note positive per mister Carnevale, quando manca solamente una settimana alla prima gara ufficiale della stagione. Oggi riprenderanno regolarmente gli allenamenti sul campo sintetico di Pietramelara.

Galleria fotografica