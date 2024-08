Amichevoli: il Montenero ospita la Primavera del Pescara

MONTENERO. Giovedì 29 agosto, l'ASD Calcio Montenero sarà impegnata in un test amichevole con la Primavera del Pescara Calcio.

L’allenamento congiunto si terrà allo stadio De Santis alle 17.

Per mister Borrelli una buona occasione per collaudare gli automatismi in vista dell’inizio del campionato.