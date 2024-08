Termoli calcio debutta al Cannarsa: sfida da "dentro o fuori" col Teramo in Coppa Italia

TERMOLI. Finito il tempo delle sgambature e delle amichevoli.

Domani, domenica primo settembre, si parte col turno a eliminazione diretta su partita secca in Coppa Italia.

Il Termoli calcio 1920 ospiterà allo stadio Cannarsa il Teramo, col fischio d’inizio alle 15.

La squadra ospite, guidata da Marco Pomante, ha già messo in chiaro quali siano le proprie intenzioni, allestendo una formazione di tutto rispetto e già hanno eliminato l’Isernia (al Civitelle di Agnone) per 2-0 con doppietta di Pavone e cerca il lasciapassare al turno successivo a un’altra molisana.

In casa giallorossa, Massimo Carnevale ha avuto a disposizione da parte della società una formazione sostanzialmente nuova, partiti alcuni giocatori importanti come il portiere Lombardo, Burzio, Caiazza, Hernandez, Esposito, Maresca e altri, ma ingaggi numerosi, tra questi Barone, Cannavaro (figlio di Paolo ex Napoli e nipote dell’ex pallone d’oro Fabio), Galdien centrocampista romeno con oltre 300 partite all’attivo, il difensore Santese, l’attaccante Puntoriere.

Confermatissimo il capitano Sicignano, più alcune pedine importanti nello scorso anno.

Verranno presentati tutti ufficialmente ai tifosi tutti il prossimo 7 settembre alla vigilia della prima gara di campionato a Notaresco, presso la scalinata del Folklore.

Lo stesso Carnevale ha detto sul nuovo Termoli: “Il gruppo è stato ringiovanito, dando continuità al progetto, ma abbiamo preso anche profili importanti di categoria. Stiamo lavorando molto bene sul campo con una organizzazione meticolosa dove la società non ci fa mancare niente.

Ho tanta fiducia nella società e nel lavoro che stanno facendo per incastrare in maniera ponderata e funzionale gli ultimi tasselli che mancano per farci trovare pronti ai nastri di partenza”.

La gara con il Teramo non è certo facile, non c’è margine di errore, visto il turno unico e il rango dell’avversario, ma il Termoli non starà certo a guardare ed è pronto a ripartire da dove finì la scorsa stagione, con un girone di ritorno da podio.

La gara di Coppa Italia sarà diretta dall’arbitro Francesco Ercole della sezione di Latina, coadiuvato dagli assistenti Francesco Gorgoglione di Barletta e Gian Marco Esposito di Formia.

La partita per chi impossibilitato a presenziare al Cannarsa sarà visibile in streaming, informazioni sui profili social della società giallorossa.