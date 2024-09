Il Termoli 1920 rimonta e batte il Teramo ai rigori in Coppa Italia

TERMOLI. Chi ben comincia è a metà dell'opera e il Termoli 1920, peraltro in rimonta, riesce a battere ai rigori il quotato Teramo e accede al turno successivo della Coppa Italia di serie D.

La squadra di mister Massimo Carnevale aveva chiuso in svantaggio i primi 45 minuti di gioco, nel debutto ufficiale allo stadio Cannarsa, in virtù del gol messo a segno dagli ospiti con Touré.

Una prestazione caparbia, dunque, per il sodalizio giallorosso, che disputerà il terzo torneo di fila in serie D, capace di recuperare il gol con Puntoriere, attaccante di razza, e poi di giocarsi il tutto per tutto alla roulette dei calci di rigore, che hanno arriso alla formazione di casa.

Il risultato finale è 5-4: a segno per il Termoli Piccioni, Mariani, Cancello e Hutsol; in rete per il Teramo Pepe, Baumwollspiner e Brugarello.

