Sabato sera sulla scalinata del Folklore la presentazione del Termoli calcio 1920

TERMOLI. Domani sera, sabato 7 settembre, alle ore 19, sulla scalinata del Folklore, verrà presentata ufficialmente ai tifosi la nuova squadra che affronterà la stagione 2024/25 del Termoli Calcio 1920.

Un vernissage in agenda alla vigilia della prima partita del nuovo campionato di serie D, che vedrà chiamati i giocatori giallorossi a migliorare il risultato dello scorso anno.

Il patron Flaviano Montaquila quest’anno si è sforzato non poco per dare all’allenatore Massimo Carnevale – riconfermato con entusiasmo - una rosa efficiente e completa in ogni reparto, un mix perfetto tra Under e giocatori esperti.

Quest’anno abbiamo apprezzato il ritorno del direttore sportivo Clemente Santonastaso, senza nulla togliere ai meriti e alla grande disponibilità del ds dello scorso anno Giovanni Guadagnolo.

Abbiamo conosciuto anche figure nuove come il responsabile del marketing giallorosso, un top nel suo campo, Massimo Zaccaria e altri che conosceremo strada facendo come il giovane collega addetto alla comunicazione Flavio Casciano.

Appuntamento quindi alle ore 19 sulla scalinata del folklore, per tutti i tifosi e simpatizzanti della squadra giallorossa, per far sentire il proprio calore e sostegno alla vigilia dell’inizio del campionato soprattutto da parte dei tifosi ultrà della curva Marco Guida che faranno sentire i nuovi cori da stadio.