Brillano i colori giallorossi alla presentazione del Termoli calcio 1920 sulla scalinata del Folklore

La presentazione del Termoli calcio 1920 sulla scalinata del Folklore

TERMOLI. Presentazione in grande stile, quella di ieri sera, sulla scalinata del Folklore, dove i tifosi della curva Marco Guida hanno colorato di giallorosso tutto l'ambiente.

Un momento suggestivo, una kermesse in piena regola in un luogo tra i simboli della nostra città, dell'aggregazione sociale e popolare, perché il calcio è davvero una festa di tutti.

Grandi aspettative e ambizioni per l'esordio nel torneo di Serie D, dove il Termoli calcio 1920 milita per la terza volta di fila, col patron Flaviano Montaquila che ha confermato il bravo tecnico Massimo Carnevale, che proprio contro il Notaresco, come in questa occasione, debuttò lo scorso anno sulla panchina adriatica.

Una formazione rinnovata per la gran parte, quella che ieri sera è salita sul palco, accolta dagli speaker Michele Trombetta e Flavio Casciano. Tanta gente anche dalla terrazza della Torretta Belvedere e in via Aubry, non solo sulla gradinata, dove i supporter più "accesi" hanno occupato la parte superiore, con uno striscione capace di offrire un notevole colpo d'occhio, con una coreografia appassionata.





In primis, sfilano tre bellezze locali, con indosso le maglie che saranno indossate quest'anno, poi, a uno a uno, i calciatori (tranne il bomber Puntoriere, che non ha potuto essere presente), nel tripudio generale.

Presente anche la delegazione del Comune di Termoli, col sindaco Nico Balice che ha preso la parola, dichiarandosi come sempre a sostegno del team, di cui da oltre venti anni è presente allo stadio Cannarsa, in prima fila anche gli assessori Paola Cecchi e Mariella Vaino, il consigliere e presidente onorario Alberto Montano, nonché gli sponsor e Pino Nuozzi, nella doppia veste di consigliere e dirigente del sodalizio sportivo.

Cori senza sosta, quelli scanditi dalla tifoseria, convinta del progetto e soprattutto attaccatissima ai colori che richiamano proprio quelli della città di Termoli.

Presentazione anche dello staff dirigenziale, con le caselle chiave nei vari ruoli, perché si vince sia dentro che fuori dal campo.

