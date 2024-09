Il Termoli 1920 debutta in serie D espugnando il campo del Notaresco

TERMOLI. Entusiasmo crescente attorno al Termoli calcio 1920, che al debutto in serie D (Girone F), per il terzo campionato consecutivo tra i dilettanti, espugna il campo del Notaresco. Un successo maturato tutto nel secondo tempo, dove i ragazzi guidati da Massimo Carnevale hanno messo a segno un uno-due stordente.

Dopo la vittoria in rimonta di 7 giorni fa al Cannarsa, contro il Teramo in Coppa Italia, stavolta la vittoria arriva al triplice fischio finale e in trasferta, dettaglio da non trascurare (e senza il bomber Puntoriere).

Si dice che il buongiorno si vede dal mattino, se questo risultato ottenuto su un campo difficilissimo, soffrendo il giusto e colpendo nei momenti più opportuni, si può sperare in una grande stagione.

Lo avevano detto ieri sera in fase di presentazione sul palco della scalinata del Folklore, sia il fisioterapista che il preparatore atletico: «I ragazzi stanno bene e si sono preparati adeguatamente, possono reggere la fatica e il gran caldo», che anche a Notaresco oggi era asfissiante.

Il Termoli 1920 dopo un primo tempo di studio, è riuscito a controllare senza tanti patemi la formazione di casa, che ha prodotto di più, ma senza pungere.

Nella ripresa sempre giallorossi attenti e appena ne hanno avuto l’occasione, hanno colpito inesorabilmente prima con Vincenzo Barone al 61’ e poi, sotto un forcing del Notaresco davvero feroce, ha segnato il nuovo entrato Cancello, venti minuti dopo, all’81’, rete che ha spento i propositi di recupero degli abruzzesi.

Tre punti e morale a mille, in vista del debutto allo stadio Cannarsa.

IL TABELLINO

NOTARESCO 0-TERMOLI 1920 2

(primo tempo 0-0)

NOTARESCO: Loliva, Braccia (55’ Agostini), Ferri, Formigoni, Arrigoni, Di Cairano (71’ Pellecani), Ciutti, Pulsoni, Di Bartolo (86’ Kaial), Carrozzo (51’ Sall), Persano. All.: Evangelisti.

TERMOLI 1920: Palombo, Tracchia (90’ Di Lorenzo), Hutsol, Sicignano, Tribelli (92’ Maydana), Barone, Galdean, Piccioni (79’ Cancello), Cannavaro (63’ Colarelli), Barchi (63’ Allegretti), Mariani. All.: Carnevale.

ARBITRO: Valentini di Brindisi (Palermo–Magnifico).

RETI: 60’ Barone e 80’ Cancello

NOTE: ammoniti Braccia, Ferri, Kaial, Formiconi e Pulsoni (N); Hutsol e Barone (T).