L'esordio convincente a tinte giallorosse, giusta sagacia tattica e concretezza

Prima giornata di serie D: Notaresco-Termoli 1920 0-2

TERMOLI. Il debutto più positivo non poteva essere e allora anche l’analisi a mente fredda e bocce ferme riesce a evidenziare ancora meglio l’impresa compiuta ieri a Notaresco dal Termoli 1920.

Da sottolineare la continuità che era maturata nella gestione del girone di ritorno, i giallorossi quest’anno, in pratica, hanno ricominciato esattamente come era finita la scorsa stagione, giocando bene, vincendo e facendo punti utili.

A Massimo Carnevale, il tecnico riconfermatissimo di questa squadra, è stata consegnata una rosa nuovissima, a parte qualche veterano.

Utile la trasferta nell’alto casertano, eremo che ha dato la possibilità e il tempo di preparare la squadra lontano dai clamori cittadini, in tutta tranquillità, e così ha proposto una squadra che oltre alla bella bella vittoria di ieri, è apparsa sicuramente più in palla e concreta (pur nell’assenza del bomber designato Puntoriere, già a segno in Coppia Italia contro il Teramo, ndr).

A Notaresco, lo scorso 6 novembre, proprio Carnevale esordì sulla panchina del Termoli con un incoraggiante 0-0; questa volta all’esordio in campionato si è superato, ha giocato in modo attendista, da squadra che sa quel che vuole, ha aspettato il momento cruciale per far male agli avversari.

Nel primo tempo ha contenuto agevolmente qualche sporadica iniziativa dei locali, con una difesa accorta e concreta, nel secondo tempo dopo alcune iniziative abruzzesi al 61’ ha approfittato di un errore difensivo in uscita e Barone sotto porta di testa ha superato tutti, insaccando il gol dell’1-0, su cross di un compagno.

Poi in pieno pressing alla ricerca del pari, nemmeno tanto convincente da parte del Notaresco, con il nuovo entrato Cancello all’81’ ha chiuso la partita.

Lo scorso anno alla prima, a Senigallia, il debutto portò una netta sconfitta, per 3- 1.

Ma occorre restare concentrati, la prova del 9 ci sarà già domenica, al Cannarsa, dove arriverà il temibile L’Aquila, a cui già lo scorso anno alla penultima vennero fatte svanire le residue speranze di vittoria del campionato a discapito del Campobasso.