Il debutto al Cannarsa del Termoli 1920 contro l'Aquila 1927

TERMOLI. Dopo il brillante esordio in campionato a Notaresco, debutto allo stadio Cannarsa nella seconda giornata, dove domani, domenica 15 settembre, arriva la blasonata e ambiziosa L’Aquila 1927.

La formazione abruzzese non ha mai nascosto velleità di vittoria del campionato, come fece anche la passata stagione e l’ultima possibilità di poter superare il Campobasso la perse proprio qui a Termoli, bloccati da un pareggio.

Oggi capirete con quale spirito di rivalsa e con velleità rinnovate tornano in riva all’Adriatico per poter saldare un conto che per loro è stato salatissimo.

Tuttavia, la squadra di mister Carnevale, dopo la vittoria in trasferta a Notaresco e il turno superato in Coppa Italia contro il Teramo, viaggia con un entusiasmo e convinzione dei propri mezzi maggiori e consapevoli, pur rispettando e temendo al punto giusto i quotati avversari, di sicuro non saranno intimiditi dalla corazzata aquilana.

Se l’undici giallorosso bisserà la prestazione di 7 giorni fa, la squadra aquilana non vivrà un pomeriggio tranquillo e rilassante al Cannarsa.

Mister Carnevale, a precisa domanda su come sta sia fisicamente e mentalmente la sua squadra, risponde: “La squadra sta benissimo, oltre a mettere ulteriore benzina nel motore, stiamo cercando di amalgamare sempre di più il gruppo visto che c’è molta gente nuova e bisogna conoscerci molto di più visto che comunque siamo ancora ad inizio stagione.

Domenica incontriamo una gran bella squadra, tanto rispetto per l’Aquila, ma io mi fido dei miei ragazzi perché come dicevo la squadra sta bene è motivata con la vittoria di domenica scorsa si è lavorato in serenità, tanta autostima e abbiamo tantissima vogli a di far bene alla prima di campionato davanti al nostro pubblico per cercare di ottenere il massimo in campo”.

Quindi ingredienti ideali per poter far bene anche contro i quotatissimi avversari aquilani. L’unica nota che amareggia un po’ la tifoseria termolese lo si percepisce sui vari social il tam-tam della tifoseria sia organizzata che normale, un certo malumore per i prezzi praticati per questa gara che sembrano davvero alti, ora non abbiamo ancora saputo ufficialmente se questi saranno prezzi solo per questo big match visto che ci saranno sicuramente oltre 150 tifosi provenienti dall’Abruzzo, la società si è attenuta a quello che dice il mercato dei prezzi che sono stati aumentati su tutti i campi della D, a Notaresco i nostri tifosi per accedere al settore ospiti hanno dovuto sborsare quasi 18 euro, 15 più i diritti di agenzia.

A Termoli si sono solo adeguati a quello che è il mercato in questo senso.

Questa la terna arbitrale: il direttore di gara è il signor Gabriele Sciolti (Lecce), 1° assistente il signor Giovanni Sparapano (Molfetta), 2° assistente il signor Stefano Sibilio (Brindisi).