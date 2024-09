Arbitri e assistenti della sezione di Termoli pronti per le sfide dell'anno calcistico

Arbitri in formazione: l'intervista al presidente di sezione, Luca Tagarelli

TERMOLI. Nell’ultimo fine settimana, al Martur Resort, si è tenuta la consueta riunione tecnica della sezione Aia di Termoli.

L’appuntamento è stato rivolto specialmente per i giovani nuovi quadri arbitrali che hanno appena iniziato o, in alcuni casi, lo faranno al più presto.

Una 30 di giovani tra arbitri e osservatori ai quali sono state impartite nozioni di regolamento che dovranno mettere in campo.

Luca Tagarelli, presidente della sezione, ci dice che per ovvi motivi non c’è una crescente partecipazione di nuove leve, però questi 30 anni di sezione sono stati costellati di presenze continue di nuovi arbitri che hanno raggiunto obiettivi massimi, basti pensare ad Alessandro Petrella assistente 1 in serie A, oggi capo osservatore degli arbitri di serie D, Luca Massimi, Giacomo Monaco assistente Can, Carlo Scarati osservatore per arbitri in serie A.

Insomma la sezione Aia di Termoli ha sfornato uomini che si sono costruiti una carriera esaltante.