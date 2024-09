Antonio Lapiccirella entra nel team del Difesa Grande Termoli 2016

TERMOLI. Antonio Lapiccirella è un nuovo collaboratore del team sportivo del Difesa Grande Termoli 2016.

Ex calciatore, classe 1983 è stato protagonista negli anni scorsi, tra le file del Termoli Calcio e metterà a disposizione la sua esperienza calcistica, per contribuire alla crescita dei giovani ragazzi, che hanno scelto di far parte del progetto del Difesa Grande Termoli 2016.

Dopo Marcello Corazzini e Mattia Altobelli, un altro importante protagonista del calcio termolese, entra a far parte della società giallorossa.