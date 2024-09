Il Termoli Calcio 1920 in cerca della vittoria sul campo di Fossombrone

TERMOLI. Dopo un inizio di campionato non troppo favorevole, causato anche dal computer che ha generato il calendario, il Termoli, domenica 22 settembre, si troverà ad affrontare la squadra di Fossombrone.

Un impegno difficile, visto che la Fossombronese si trova prima in classifica insieme a L’Aquila, strafavorita del girone F.

Una partita difficile, su un campo impegnativo, ma il Termoli non ha il ruolo di vittima sacrificale, anzi può recitare un ruolo di spicco e rilievo.

In terra marchigiana, però, il Termoli non potrà avere in panchina mister Carnevale, espulso per essere leggermente uscito dalla zona tecnica della panchina. Una decisione “assurda”, se pensiamo alla serie A, perché se valesse questo principio ci sarebbe un’ecatombe di allenatori.

A Fossombrone mister Carnevale sarà sostituito da Antonello Spagnuolo, un tecnico in gamba del quale Carnevale si fida ciecamente.

Le aspettative sul Termoli ci sono e l’obiettivo sicuramente è quello di fare meglio della scorsa stagione.

Sulla squadra tutti dovrebbero essere a disposizione, c’è solo da vedere la situazione fisica dell’attaccante Puntoriere vittima di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle due partite iniziali. Nella gara di coppa Italia, con il Teramo, era stato decisivo con il suo goal del pari che ci portò ai rigori e a qualificarci per i 32° che ci vedrà giocare contro l’Aquila il 6 novembre allo stadio Gran Sasso d’Italia della città abruzzese.

L’arbitro della gara sarà il signor Andrea Paccagnella della sezione di Bologna coadiuvato dagli assistenti Beatrice Toschi di Imola, e Stefano Orlando sezione di Modena.