Calcio a 5: l'Arcadia debutta vincendo in Coppa Italia contro il Torremaggiore

TERMOLI. Al via anche la stagione ufficiale del calcio a 5.

Iniziata domenica pomeriggio, con una vittoria per 4-3, l'avventura dell'Arcadia Termoli nella prima gara di coppa Italia, in casa contro la blasonata Torremaggiore, la quale quest'anno vuole dire la sua per la vittoria del torneo avendo a disposizione un parco giocatori che hanno militato in categorie superiori, nonché il brasiliano Joao Vitor e l’allenatore Grassi ex Fuente Foggia (A2).

Al campo di gioco, di via Pertini, all'aperto , si è disputata una partita avvincente, le 2 squadre si sono date battaglia in campo con una vivacità unica.

L’Arcadia calcio a 5, finalista di Coppa Italia nella precedente annata, e reduce da un ottimo campionato vuole ripetersi.

Per i termolesi sono andati a segno per 2 volte Simone Verlengia, Angelini ed il portiere Piscitelli , neo acquisto proveniente dal Cus Campobasso.

Sarà un’annata ricca di emozioni per il calcio a 5. Speriamo presto di poter dare ai tifosi locali una struttura adeguata al nostro sport ma soprattutto per le attività giovanili (femminile e maschile) che sono in continua crescita.

Il girone EF è formato da sei squadre, ci sono anche Gigi Vip Futsal San Severo (la prossima avversaria), Monacilioni, Montorio nei Frentani e Polisportiva Gambatesa, ma non tutte incontreranno gli altri. Sono previste tre partite per squadra, con incroci tra chi nel proprio girone riposa a ogni turno.