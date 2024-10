Termoli calcio 1920 a Castelfidardo per proseguire la scalata in Serie D

TERMOLI. La vittoria in zona Cesarini con gol di Cannavaro ha accresciuto l’autostima di un gruppo che ha iniziato il campionato di serie D alla grande.

Da imbattuti (e con qualche punto perso per strada non per colpa loro) i calciatori giallorossi oggi sfidano il Castelfidardo in trasferta, nel territorio patria della fisarmonica.

Uno spartito che vorrà essere solfeggiato come avvenuto sin qui, sul campo dei biancoverdi marchigiani, dove il Termoli 1920 arriva con un cospicuo bottino di otto punti frutto di due vittorie e due pareggi.

Il Castelfidardo ha solo 1 punto ed è penultimo, ma questo non significa che la sfida sia più semplice di quelle affrontate nelle prime quattro giornate.

La squadra catechizzata a dovere in settimana da Massimo Carnevale – che sta scontando i 4 turni di squalifica, dopo le proteste per il rigore decretato all’Aquila nel primo match al Cannarsa, è davvero tosta, sia in difesa che a centrocampo, in avanti ci sono due punte che fanno ammattire le difese avversarie.

I padroni di casa stanno vivendo momento delicati, come fosse l’ultima spiaggia, hanno chiamato a raccolta la tifoseria.

Il loro allenatore Marco Giulio Dori in conferenza pre-partita ha detto: “Siamo consapevole di dover incontrare una squadra sicuramente ottima che era riuscita a fermare anche l’Aquila che riuscì a pareggiare solo al 91 con un calcio di rigore. Il Termoli è una squadra che arriva qui imbattuta noi siamo consci che non sarà facile ma noi ci siamo preparati per cercare di metterli in difficoltà”.