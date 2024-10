Che mazzata, il Termoli 1920 perde 5-0 a Castelfidardo e due espulsioni

TERMOLI. La ruota della fortuna gira, purtroppo. Il Termoli 1920 perde l'imbattibilità alla terza trasferta del campionato di serie D e al quinto turno ne prende cinque, non stiamo dando i numeri, ma l'esito dell'incontro tra il Castelfidardo e la formazione giallorossa, finito 5-0 per i padroni di casa.

Un match segnato dalle due espulsioni di Barchi al 26esima del primo tempo e di Hutsol al 54'. Un cartellino rosso per tempo, peraltro con corredo del calcio di rigore a sfavore. Insomma, una giornataccia per l'undici guidato in panchina da Spagnuolo, che sostituisce lo squalificato Carnevale, che subisce una battuta d'arresto non pronosticabile alla vigilia, viste le diverse posizioni in classifica e i punti ottenuti nelle prime quattro giornate (8 a 1).

Tuttavia, la società aveva chiamato a raccolta i tifosi, per riscattarsi dopo un avvio balbettante, riscatto maturato proprio contro l'undici adriatico.

IL TABELLINO

CASTELFIDARDO: Elezay, Costanzi (84’ Ausili), Fabbri, Gambini, Imbriola, Boccaccini, Baldini (70’ Guella), Miotto, Braconi (64’ Paponi), Nanapere, Caprari (74’ Cotugno). All.: Giuliodori.

TERMOLI 1920: Palombo, Tracchia, Hutsol, Sicignano, Tribelli (46’ Cannavaro), Colarelli (46’ Galdean), Barone (63’ Galdo), Barchi, Mariani, Ricci (46’ Ricci), Puntoniere. All.: Carnevale (squalificato, in panchina Spagnuolo).

ARBITRO: Battistini di Lanciano (Foglietta–Nika).

RETI: 31’ Miotto, 56’ (rig.) Fabbri, 65’ e 78’ Nanapere, 83’ Paponi.

NOTE: espulsi, nel Termoli 1920, al 26’ Barchi ed al 54’ Hutsol, entrambi per condotta non regolamentare. Ammonito Braconi (C).