Debutto vincente anche in campionato per l'Arcadia calcio a 5

TERMOLI. Buona la prima anche nel campionato di serie C1 di calcio a 5 per l'Arcadia Termoli, che batte Montorio nei Frentani 7-2.

Un ottimo Montorio (fisicamente preparato) quello sceso in campo al Pertini e che nonostante il divario tecnico evidente non ha mai mollato fino alla fine della gara.

Primi dieci minuti di equilibrio totale, poi in 5 minuti, l'Arcadia va segno prima con una sfortunata autorete di un difensore del Montorio e poi con un bella azione rifinita in porta da Zicolella.

Il 3-0 invece arriva con un bel gol di Tenace, che infila sotto l'incrocio. Il secondo tempo inizia con una certa tranquillità, ma un funambolo Zicolella è bravo a spezzare la calma apparente e sigla il 4^ goal.

Il Montorio non demorde e accorcia con un tiro da fuori del portiere Franco (complici anche una serie di deviazioni). L'Arcadia gioca bene, chiude gli spazi e riparte con rapidità e grandi triangolazioni verso la porta avversaria. Al 10' e al 15' va in rete con le ormai ex giovani promesse locali Zicolella e Tenace entrambi in doppietta. Il Montorio non si abbatte, ma lascia larghi spazi ai padroni di casa che con Angelini si portano sul 6-1.

La partita sta per concludersi ma nei minuti di recupero c’è ancora tempo per il settimo gol del capitano Mastropaolo e portiere del Montorio che con un grande tiro dalla distanza indirizza verso la porta del giovane portiere Greco (ieri titolare). Montorio da lodare, ma la determinazione e la superiorita tecnica dei termolesi è stata evidente.

Alla fine come al solito succede al Pertini assieme per un bel terzo tempo.

Testa alla prossima a Campobasso con una diretta concorrente per i piani alti della classifica il Ripalimosani.