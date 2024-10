Progetto “Rete!”, Petacciato vince la classifica del Fair Play

PETACCIATO. Nell'ambito delle attività legate al tema dell'integrazione la Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, ha sviluppato il progetto Rete!, un'iniziativa rivolta ai ragazzi accolti nei centri SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) distribuita su tutto il territorio nazionale.

La finalità è quella di favorire processi di inclusione sociale ed interculturale attraverso il gioco del calcio. Da diversi anni il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal Coordinatore Federale Regionale dott. Gianfranco Piano, sta portando avanti, con successo, l'iniziativa. Nel week end a Catanzaro in Calabria, si è svolta la fase interregionale del progetto che ha visto affrontare le rappresentative di tutte le regioni del sud Italia. A rappresentare il Molise è stato “L'Albero della vita” SAI di Petacciato che si è classificato al secondo posto alle spalle della Calabria. La rappresentativa del Molise, seguita dal collaboratore del progetto per il SGS regionale Dante Cicchese, accompagnato dai coordinatori del centro Greta Terreri, Marika Ciccotosto e Luciano Caprioli, si è però guadagnata il primo posto assoluto nell'importante classifica del fair play poiché, oltre alla correttezza mostrata nel corso di tutte le gare, durante una fase di gioco il calciatore Wanis è stato premiato per aver soccorso un avversario che si era infortunato.