Allo stadio Cannarsa arriva l'Avezzano: l'imperativo categorico è vincere

TERMOLI. Persa l'imbattibilità domenica scorsa a Castelfidardo, dove il Termoli calcio 1920 ha perso 5-0, domani, allo stadio Cannarsa, la parola d'ordine è dimenticare e riscattarsi.

In arrivo la formazione dell'Avezzano, contro cui dimostrare che lo stop di 7 giorni fa sia stato un incidente di percorso, soprattutto nelle proporzioni in cui è maturato.

Per questo la partita contro i marsicani assume una importanza particolare, dove l'unico risultato perseguibile è una vittoria, che sia anche bella e convincente.

Ultimo incontro, quello di domani, senza il mister Massimo Carnevale in panchina, che sconterà l'ultimo turno di squalifica dei 4 subiti dopo le proteste per il rigore fantasma concesso all'Aquila al debutto tra le mura amiche.

Si dovrà fare a meno di due pedine di una sicura valenza nell'undici titolare il laterale Barchi (3 giornate di squalifica) e il fortissimo difensore Hutsol (una giornata).

Anche l'Avezzano del nuovo tecnico Sandro Pochesci arriva in riva all'Adriatico con non pochi problemi sia di formazione, che di condizione generale; la squadra biancoverde dei lupi della Marsica, dovrà fare a meno dell'esperto Vantaggiato, espulso domenica scorsa (anche per lui 3 giornate di squalifica), comunque hanno fatto spesa acquistando il difensore Graziano, arrivato dalla Fidelis Andria.

Arbitrerà la gara il signor Giovanni Antonini della sezione di Rimini.