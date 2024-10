Derby amaro, Termoli 1920 battuto a Isernia

TERMOLI. Ancora una sconfitta per il Termoli calcio, battuta nel derby molisano per 2-1 a Isernia.

CRONACA PRIMO TEMPO

10’ Prima vera occasione del match e sono i giallorossi a passare in vantaggio con il gol del numero 91 Puntoriere, abile in area ad incunearsi e battere sottomisero Draghi per la gioia dei circa 150 sostenitori provenienti dal centro adriatico.

12’ preme sull’acceleratore la squadra di Carnevale che ancora una volta con Puntoriere potrebbe infliggere un colpo letale ai biancocelesti con il tiro del centravanti termolese che lambisce il palo e termina fuori.

17’ reazione Isernia con la specialità di casa Cascio dai 30 metri, il sinistro del capitano pentro non impensierisce Palombo e sorvola la traversa.

26’ Arriva il pareggio dei padroni di casa con l’uomo più rappresentativo Facundo Cascio, che tramuta in oro un’innocuo disimpegno difensivo dei giallorossi e solo davanti all’estremo difensore ospite di sinistro insacca per la gioia dei tanti tifosi accorsi al Lancellotta per assistere al derby del Molise.

37’ dopo buoni dieci minuti di stallo torna ad affacciarsi il Termoli dalle parti di Draghi con il tiro dai venti metri di Cancello che il portiere argentino prontamente respinge e sventa l’avvisaglia ospite.

41’ ammonito Tracchia che ferma tatticamente Antinucci che stava ripartendo.

1 minuto di recupero

CRONACA SECONDO TEMPO

50’ Primo squillo di marca termolese con Cancello, Draghi smanaccia e la palla capita sul piede della punta giallorossa che arriva tardi all’appuntamento con il gol e spara clamorosamente alto da pochi passi a porta sguarnita.

60’ Isernia ribalta il risultato con il gol del neo entrato De Filippo, azione da corner dove Palombo non è impeccabile in uscita, si avventa come un falco sulla sfera l’ex capitano termolese che incredibilmente sulla linea si trova al posto giusto al momento giusto ed appoggia in rete il gol del 2-1. Sfrenata corsa sotto la tribuna Prato e gesto di liberazione per il centravanti casertano che sblocca il digiuno durato 8 gare tra Coppa e Campionato nel suo giorno speciale.

65’ sempre De Filippo galvanizzato dal gol, bolide sai venticinque metri che tenta di sorprendere Palombo, la sfera non inquadra lo specchio e termina la sua corsa sul fondo.

72’ scatenata Isernia questa volta è il neo entrato Bainotto che sfiora il colpo del 3-1 con il suo destro che esce di poco a lato.

74’ ingresso in campo per il nuovo acquisto Arzura che rileva Miola. Mister Farrocco butta subito nella mischia l’ultimo arrivato in casa biancoceleste.

80’ Draghi provvidenziale sul tiro da fuori di Puntoriere che poteva ristabilire la parità.

CITTA’ DI ISERNIA SAN LEUCIO (4-3-2-1): 1 Draghi, 2 Franzese, 3 Mema, 4 Baba, 5 Perrone, 6 Pellegrini, 7 Ercolano(55’ 20 De Filippo) 8 Antinucci,(87’ 13 Pettorossi) 9 Varela(70’ 18 Bainotto) 10 Cascio, 11 Miola(74’ 19 Arzura)

A disp.: 12 Cocchiarella 14 Nkosi, 15 Del Bianco, 16 Manjate, 17 Di Biase.

Allenatore Domenico Farrocco

TERMOLI (4-4-2):1 Palombo, 2 Tracchia(46’ 77 Ricci) (70’ 19 Piccioni), 33 Mariani, (87’ 39 Keita) 13 Allegretti, 5 Hutsol, 6 Sicignano, 10 Galdean( 62’ 9 Barone), 8 Coltelli, 7 Tribelli, 91Puntoriere, 99 Cancello (24’ 24 Traini)

A disp. 12 Pizzella, 19 Piccioni, 28 Cannavaro, 21 Galdo.

All.: Massimo Carnevale

ARBITRO: sig. Valerio Navarino della Sezione di Taurianova (RC)

ASSISTENTI: sigg. Paolo Romeo ed Angelo Celestino della Sezione di Reggio Calabria

RETI: 10’ Puntoriere(T), 26’ Cascio, 60’ De Filippo (IS)

AMMONITI: 41’ Tracchia(T)

SPETTATORI: circa 900 di cui 150 provenienti da Termoli

RECUPERO: 1 pt; 6 st;

ANGOLI: 5 IS 7 T