Il Termoli calcio torna al successo, Ancona affondato 4-0 al Cannarsa

TERMOLI. Il riscatto atteso è arrivato, in modo sontuoso e roboante.

L'Ancona, squadra dall'antico blasone, con trascorsi sino in serie A, è stato affondato allo stadio Cannarsa da un Termoli calcio che ha rifilato ai dorici un 4-0 inequivocabile.

Due reti per tempo, al 6' Ricci e al 43' Barone nella prima frazione di gioco; al 54' Puntoriere e al 72' Barone. Questi i sigilli per l'undici messo in campo dal mister Massimo Carnevale.

Vittoria straripante, dinanzi anche agli occhi di un ex allenatore di serie A come Vincenzo Guerini, che dell'Ancona è presidente onorario, quella dei giallorossi, che torna a guadagnare sul campo i 3 punti, dopo le tre sconfitte di fila.

IL MATCH

Al 6' cross di Puntoriere in area per l'occorrente Ricci che di testa la mette dentro. La prima azione però era stata per i dorici con un contropiede di Azurunwa che pesca Sare ma Pulumbo riesce a respingere. Poi solo Termoli, al 15' Barone stoppa di petto e prova a calciare in porta ma la palla esce a fil di palo. Al 18' Puntoriere lancia Barone ma il tiro di quest'ultimo non vede la porta. Ancora Puntoriere al 35' che lancia in contropiede Barone che in area salta anche l'estremo difensore dorico ma poi grana su di un difensore e l'azione sfuma. Barone però non sbaglia al 43', l'attaccante nuovamente lanciato in contropiede questa volta non sbaglia e supera Laukzemis per il gol del 2-0 che chiude il primo tempo.

Ai gol di Ricci e Barone del primo tempo, rispondono al 54' di testa Puntoriere su corner di Galdean e ancora Barone di testa al 72' su cross di Colarelli. Già al 59' Barone aveva calciato di poco a lato, poi il tiro dell'Ancona al 56' di Marino a lato su invito di Giannelli. Al 61' l'azione più limpida per i dorici con il palo colpito da Belcastro e tre minuti più tardi il tiro di poco a lato di Martiniello servito da un cross di Marino. Poi al 69' Gianelli per l'Ancona che ci prova dal limite ma la conclusione è deviata in corner. Chiude l'Ancona all'85' con una punizione dal limite di Belcastro alto di poco sulla traversa. Dopo questa boccata d'ossigeno, domenica prossima per il Termoli l'importante prova di Chieti che potrebbe definitivamente rilanciare i giallorossi in classifica.

Galleria fotografica