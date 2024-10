A Chieti si va a caccia della conferma dopo la vittoria contro l'Ancona

TERMOLI. Il Termoli calcio 1920 cerca la conferma di quanto messo in mostra e raccolto mercoledì scorso allo stadio Cannarsa.

Dopo la necessaria e roboante vittoria contro l’Ancona è tempo di rituffarsi nel clima campionato e l’avversario odierno non è certo di quelli che si possono considerare comodi almeno sulla carta: il Chieti.

Nonostante le tifoserie gemellate, sarà un impegno probante per l’undici dell’allenatore Massimo Carnevale.

I teatini non stanno attraversando certo un buon periodo, hanno i tifosi che non perdonano loro nulla; anche nel recente turno infrasettimanale non sono andati oltre il pari, eppure hanno allestito uno squadrone che apertamente vuole vincere il campionato.

Durante i 90 minuti daranno tutto. C’è fiducia in casa giallorossa, Puntoriere e Barone sono in gran spolvero.

A Chieti torna a disposizione di Carnevale anche Barchi che ha scontato le tre giornate di squalifica avute dopo Castelfidardo.

Arbitro a Chieti sarà il signor Leonardo Cipolloni di Foligno, assistenti Valeria Spizuoco di Cagliari e Federico Giovanardi di Terni.