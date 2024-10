L'Arcadia calcio a 5 Termoli vince un match sofferto contro il Montagano

TERMOLI. Terza giornata del campionato molisano di calcio a 5 e superba prestazione dell'Arcadia calcio a 5 contro il Montagano, squadra robusta e ben messa in campo dal mister Piacci, battuta per 3-2

L'Arcadia, dopo un primo tempo caratterizzato da una grande intensità nei ritmi di gioco, cambia marcia nel secondo e vince una partita non facile. Un plauso in particolare al portiere Mariano, che con ottimi interventi ha messo una grande pezza ai tanti tiri in porta dei giocatori dell'Arcadia, tenendo a galla la compagine ospite. Partita dura, ciò viene sottolineato anche dalle tante ammonizioni al Montagano che presenta in rosa giocatori di grande esperienza, ma molto corretta, nonostante l'altissimo agonismo.

La sbocca il solito numero 10 Verlengia col tap-in dopo una conclusione di Angelini, che a sua volta sigla il secondo goal con un'azione personale infilando la palla sotto l'incrocio. L'Arcadia rifiata, dopo una grande pressione ordinata dal mister Langiano, e il Montagano accorcia le distanze con un goal di Assante. Con caparbietà e la voglia di vincere i padroni di casa vanno in gol, sugli sviluppi del calcio di inizio, con l'ottimo neo-acquisto Del Casale, ristabilendo subito il doppio vantaggio. A pochi minuti dalla fine il caparbio Montagano segna il secondo goal con Colagrossi, ma non basta per acciuffare in extremis I giallorossi.

Bella, vigorosa e divertente partita con ottime individualità da entrambe le parti, ma l'Arcadia vince meritatamente, con gli applausi dei tanti tifosi presenti al campo per sostenere la squadra di futsal della propria città.