E' tempo di riscatto: il Termoli calcio incontra Vigor Senigallia

TERMOLI. Eccoci di nuovo in campo! Il bello del calcio è proprio questo: dopo aver subito una sconfitta, si ha davanti una nuova occasione di riscatto. Dopo la festeggiata sagra del gol contro l’Ancona nella giornata infrasettimanale e la scorpacciata di reti contro i Dorici, siamo andati tronfi e con il petto in fuori contro la formazione del Chieti, ma subito ci hanno ridimensionati, rifilandoci un 3-0 che non ha ammesso repliche.

Ora, domenica al Cannarsa, arriva la Vigor Senigallia, anch'essa partita con ambizioni notevoli in questo girone, ma nel corso della stagione ha dovuto rivedere i propri piani. Arrivano a casa nostra con soli 3 punti in più e una vittoria termolese contro di loro permetterebbe a Sicignano e compagni di riagguantarli a 14 punti. Certo, non sarà una passeggiata, questo sia ben chiaro, ma il Termoli deve trovare la continuità che aveva cominciato a manifestare nelle prime quattro giornate, poi smarrita improvvisamente a Castelfidardo, seguita subito dopo dalla sconfitta contro l’Avezzano in casa e, infine, nel derby a Isernia. Sembrava che la retta via fosse stata ripresa con l’Ancona, ma i gemellati teatini ci hanno ricacciati all’inferno, questo perché eravamo gemellati, ma solo sugli spalti.

Ora, la Vigor Senigallia rappresenta un altro importante banco di prova. Un passo falso aprirebbe a considerazioni serie riguardo alla possibilità che questo Termoli possa raggiungere l’obiettivo principale di una salvezza tranquilla e anticipata, oppure se quel bel Termoli ammirato nelle prime quattro giornate sia stato solo un classico fuoco di paglia, svanito come la neve al sole. Ai posteri l’ardua sentenza, o meglio, alla Vigor Senigallia l’ardua e difficile sentenza.

L’arbitro della gara contro la Vigor Senigallia sarà il signor Sabatino Ambrosino di Nola, con il primo assistente Giovanni Santariello di Nocera Inferiore e il secondo assistente Giovanni Di Meglio di Napoli.