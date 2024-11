Il Termoli Calcio 1920 si prepara alla sfida di Coppa Italia contro L'Aquila

TERMOLI. Mercoledì 6 novembre, allo stadio Gran Sasso d’Italia dell'Aquila, il Termoli Calcio 1920 scenderà di nuovo in campo per il match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Di fronte si troveranno due squadre attualmente in crisi di risultati, entrambe alle prese con difficoltà. La squadra abruzzese, infatti, dopo l'inopinata sconfitta casalinga di domenica contro la Forsempronese, ha costretto l'allenatore Giovanni Pagliari a rassegnare le dimissioni. Una decisione sofferta, presa dal tecnico che, dopo questa nuova battuta d’arresto, ha riconosciuto che la squadra non rispondeva più alle sue direttive. Senza intravedere soluzioni a breve termine, ha scelto di interrompere il suo lavoro con i ragazzi.

Anche il Termoli non se la passa meglio: in 10 partite ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, segnando 11 gol e subendone 15. La sconfitta di domenica scorsa in casa contro la Vigor Senigallia, che non ha mostrato nulla di particolarmente trascendentale, è stata particolarmente difficile da digerire. Ora si attende con curiosità l'approccio alla partita di Coppa Italia, un torneo spesso sottovalutato, ma che potrebbe rivelarsi cruciale. Infatti, se il Termoli riuscisse ad arrivare fino alla finale e a vincerla, il ripescaggio in Serie C, pur non automatico, diventerebbe comunque un’opzione molto più concreta.

L'Aquila e il Termoli si sono già affrontate in campionato alla seconda giornata: al "Cannarsa" il match terminò 1-1, con il pareggio aquilano arrivato al 93' su un calcio di rigore, giudicato da molti come dubbio. In questa sfida di Coppa Italia, i giallorossi sperano di riscattarsi e conquistare non solo la qualificazione ai sedicesimi, ma anche un po' di quella fiducia che in campionato è venuta meno. Un successo che, oltre a far bene alla classifica, potrebbe riportare morale e autostima in vista degli impegni futuri.