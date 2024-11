In lutto il mondo giallorosso: si è spento l'ex allenatore Luigi Bodi

TERMOLI. In lutto il mondo giallorosso, si è spento l’ex calciatore e già allenatore dell’Us Termoli Luigi “Gigi” Bodi.

Nato nel 1934, Bodi era un centrocampista versatile che ha giocato principalmente tra Serie A, B e C negli anni '50 e '60. Durante la sua carriera, ha vestito le maglie del Torino, Alessandria, Bologna, Atalanta, Napoli e altre squadre, con uno dei suoi momenti più significativi al Napoli, dove vinse la Coppa Italia nel 1961-62.

Dopo la carriera da giocatore, Bodi si dedicò all'allenamento, guidando diverse squadre dilettantistiche e di Serie D, tra cui Imperia, Asti, Sanremese e Modica. È ricordato per la promozione dell'Imperia in Serie C nel 1970, un traguardo importante della sua carriera da allenatore. Ha continuato a lavorare nel calcio fino ai primi anni 2000, chiudendo la carriera ancora a Imperia.

Bodi ha lasciato un'importante eredità sportiva nelle squadre che ha allenato e nelle città dove ha giocato, influenzando generazioni di calciatori con il suo approccio al gioco e alla gestione delle squadre.

Negli anni 1993-1994 ha allenato anche l'Us Termoli, e nel 1994-1995 ha guidato l'altra squadra termolese, l'Interamnia Termoli. Era un personaggio di una simpatia unica, oltre che un ottimo professionista. Con lui nacque subito un'empatia. Quando non era impegnato negli allenamenti, memorabili erano le sedute al bar davanti a un caffè o un aperitivo con altri due amici storici, che da ieri ritroverà lassù: il suo amico termolese e istriano come lui, Elio, e il compianto Vincenzo Germinario. Incontri fatti di aneddoti sulla sua importante carriera calcistica da professionista, ma anche di battute e risate a crepapelle.

Termoli gli era piaciuta fin da subito e, anche quando lasciò la città adriatica, il legame con noi non si recise. Spesso ci sentivamo per telefono, poi venne colpito da una grave malattia e i contatti si persero di vista. Oggi, apprendere della sua morte ci rattrista moltissimo. Caro Gigi, se ti capita, porta da parte nostra un saluto e un abbraccio agli amici comuni, Elio e Vincenzo. Ci mancate tanto. Buon viaggio, grande campione e grande allenatore.

