I giallorossi salutano la Coppa Italia, Termoli 1920 battuto all'Aquila 1-0

TERMOLI. Non si inverte la tendenza in casa giallorossa e nel pomeriggio di ieri il Termoli calcio 1920 è stato battuto ed eliminato in Coppa Italia dall'Aquila 1927, che ha sconfitto l'undici messo in campo da Massimo Carnevale col minimo scarto: 1-0.

Dopo il pareggio col rigore fantasma in zona Cesarini della seconda giornata di campionato, costato 4 giornate di squalifica all'allenatore, ancora un match negativo con gli aquilani.

Padroni di casa in gol appena dopo nove minuti, con Casella. Vittoria che restituisce fiducia all'Aquila, dopo le dimissioni di mister Pagliari e con in panchina il secondo Baldassarri.

Un Termoli quasi in versione sperimentale, che ha confermato come la Coppa Italia non fosse il focus della stagione, nella formazione iniziale che mancava di Barone e Puntoriere, dando spazio a chi aveva un minore minutaggio.