Il Termoli Calcio cerca la vittoria sul campo del Sora

TERMOLI. L'incontro tra Sora Calcio e Termoli Calcio 1920, valido per il girone F di Serie D, si terrà domenica 10 novembre allo stadio di Sora. Entrambe le squadre si trovano nella parte centrale della classifica e puntano a migliorare la loro posizione. Il Sora arriva da risultati altalenanti, ma può contare sul supporto del pubblico di casa. Il Termoli, dal canto suo, ha mostrato grinta nelle ultime partite, anche se ciò non è stato sufficiente a guadagnare punti importanti in classifica, a eccezione della vittoria sporadica contro l'Ancona. Nelle ultime sei partite, infatti, il Termoli ha collezionato cinque sconfitte, con un'unica vittoria infrasettimanale contro gli anconetani. Le sconfitte sono arrivate contro squadre come Castelfidardo, Isernia, Chieti (tutte in trasferta) e Avezzano e Vigor Senigallia (in casa).

La gara di Sora si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre che stanno attraversando un periodo difficile e sono determinate a conquistare punti preziosi per la loro classifica. Per il Termoli, un altro passo falso sarebbe davvero pericoloso e potrebbe aprire scenari imprevisti, che solo poche settimane fa sembravano impensabili. È importante ricordare che mercoledì scorso la squadra è stata eliminata dalla Coppa Italia, un torneo che molte squadre tendono a snobbare, ma che, per chi riesce a proseguire nel cammino, può riservare qualche gradita sorpresa.

L'arbitro dell'incontro sarà Luca Schifone, della sezione di Taranto.

